PLG牧倫斯轟29分 國王擊退勇士收對戰4連勝

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王洋將牧倫斯今天繳出29分、21籃板「雙20」成績，率隊以95比83擊退台北富邦勇士，取得對戰4連勝，續居聯盟龍頭寶座。

新北國王賽前以10勝3敗暫居聯盟龍頭，今天在主場新莊體育館出戰富邦勇士，吸引滿場6540人進場，也是國王隊隊史例行賽首次。

富邦勇士本季前3次與國王隊交手，都吞下敗仗，兩隊本季第4度對決，富邦勇士改由洋將辛特力（Michael Singletary）搭配瓊斯（Perry Jones）應戰。

瓊斯前一次出賽已是去年11月25日，上半場還在找尋手感，7投1中，僅得2分，而國王雙洋將組合牧倫斯（Byron Mullens）、曼尼高（Kenny Manigault）上半場合力攻下20分，率領國王以48比40領先。

進入下半場後，勇士隊辛特力、林志傑第3節各飆進3記三分球，依舊未能扭轉戰局，最終國王隊就以95比83帶走勝利。

國王洋將牧倫斯昨天狂飆32分，今天手感依舊火熱，進帳29分、21籃板。而勇士則以辛特力表現最佳，貢獻27分、11籃板、5助攻。

國王隊的李愷諺此役斬獲13分，談到今天能一路領先的關鍵，他分析，與落實教練所交代防守策略有關，除了限制洋將瓊斯進攻外，球隊本身也打出該有的樣子，才能拿下勝利。

國王隊本季對戰勇士隊4戰全勝，國王隊總教練萊恩（Ryan Marchand）認為，球隊從練球到比賽團隊氣氛都非常好，加上每個球員都願意投入自己的角色，也是團隊本季能取得好成績的關鍵。（編輯：張雅淨）1120101