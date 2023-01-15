南華大專聯賽隊史最佳亞軍 蔡仲南點11局關鍵改判

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111學年度大專棒球聯賽（公開一級）15日冠軍戰，南華大學在延長賽守備出現較多失誤，加上11局改判，最終拿下亞軍，總教練蔡仲南（前左）賽後直言改判很關鍵，但球員表現已超乎預期。中央社記者張新偉攝 112年1月15日

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）南華大學今天大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰與台體鏖戰，延長賽守備出現較多失誤，加上11局改判，南華總教練蔡仲南賽後直言很關鍵，南華輸球拿下亞軍，蔡仲南表示已超乎預期。

南華大學111學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽一度吞下6連敗，在淘汰邊緣，最後以排名第8晉級8強複賽，卻成為首支拿下4強門票的球隊，今天冠軍戰與台灣體大交手，也展現韌性。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局、11局南華都有取得領先，但也因為守備時守備狀況多，10局、11局都有失誤沒能守成。

南華11局上攻下1分，取得5比4領先，11局下台體犧牲觸擊點至投手方向，南華投手選擇接球傳三壘抓跑者，一開始判決三壘跑者出局，台體提出電視輔助判決，之後改判跑者安全上到三壘，台體延續氣勢，靠著再見失誤一口氣跑回2分，順利以6比5奪冠。

蔡仲南賽後受訪還是很在意11局的判決，認為當下看起來是一半一半的判決，應該要以守方為主，「差不多的play沒有決定性的畫面應該要維持原判，這個判決太關鍵了」，但也提到之後會再回去檢視那個判決畫面。

南華拿下亞軍已是隊史大專聯賽（公開一級）最佳成績，蔡仲南表示，從預賽到冠軍戰，中間發生滿多守備狀況，預賽、複賽不斷地調整，抓到最佳的陣容，可以打到冠軍戰已經不錯了，超乎本來預期的目標。

蔡仲南提到，球隊整體打擊狀況和經驗慢慢提升，就是差守備經驗和基本功，投手環節表現則是符合預期，只差在臨場穩定性。

被問起賽後是否會再提醒球員什麼，蔡仲南表示，打到現在大家都很辛苦，接下來好好休息，讓體能、肌力慢慢恢復，休息過後調整守備缺失，相信球隊會越來越好。

南華冠軍戰延長賽輸球，球員難過落淚，蔡仲南也提到這是好事，預賽連敗時球員們似乎沒有太大的感覺，但現在球員們會去在意，有求勝的欲望是好事。（編輯：張雅淨）1120115