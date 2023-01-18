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約基奇本季第13次大三元 金塊擊退拓荒者7連勝

2023/1/18 15:59
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（中央社丹佛17日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出本季第13次「大三元」，率隊擊退由里拉德（Damian Lillard）狂砍44分帶領下的波特蘭托荒者，終場以122比113笑納7連勝。

法新社報導，曾兩度當選NBA最有價值球員的約基奇今天繳出36分、12籃板與10助攻。金塊以31勝13負暫居西區第一，以半場勝差領先排名第二的曼菲斯灰熊。

這是約基奇生涯第17次得分達30分的大三元，與魔術強森（Magic Johnson）和「大鳥」柏德（Larry Bird）並列史上第7。

上半場兩隊各有斬獲，金塊取得73比67領先，里拉德在前兩節砍下30分，讓拓荒者保有贏球希望。

但下半場金塊調整防守策略接管戰局，並在第4節拉開分差，一度領先多達20分，鎖定勝利。

約基奇賽後說：「他們總是很難對付，跟他們纏鬥很有樂趣。他們是一支很棒的隊伍，有很優秀的教練，里拉德現在手感發燙。」

「但我覺得在下半場，我們的防守真的很嚴密…這是我們贏得比賽的原因。」

約基奇今天14投13中，在罰球線上幾乎全中。

包含約基奇在內，金塊共有5名球員得分達兩位數，小波特（Michael Porter Jr.）挹注23分，莫瑞（Jamal Murray）貢獻17分，替補上場的布朗（Bruce Brown）攻下12分，高登（Aaron Gordon）得到11分。

拓荒者當家球星里拉德飆出44分，3分球12投6中，罰球14投14中。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120118

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