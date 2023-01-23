周婕妤完封擊敗英國好手 女子9號球世錦賽奪冠[影]

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「大眼妹」周婕妤（前）23日在女子9號球世界錦標賽決賽，以9比0完封英國的艾莉森費雪、拿下冠軍。（圖取自facebook.com/probilliardseries）

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）「大眼妹」周婕妤今天在女子9號球世界錦標賽決賽，以9比0完封英國的艾莉森費雪、拿下冠軍，是繼去年女子10號球世錦賽後，拿下的第2座世界冠軍，成為台灣首名雙料冠軍女子撞球選手。

女子9號球世界錦標賽於台灣農曆新年期間在美國大西洋城舉行，台灣好手周婕妤一路以不敗之姿闖決賽，首場以7比2擊敗美國的選手愛波拉森（April Larson），接下來成為其他亞洲選手的夢魘，先以7比1打敗日本選手谷田美奈，再接連擊敗韓國的李梧靜（Lee Woo Jin）、陳慧主（Jin Hye-Ju）與徐序亞（Seo Seoa）。

周婕妤與徐序亞在4強賽中再度碰頭，周婕妤一度2比6處於落後，幸好穩住一路狂追，最終以9比7闖入決賽。不過韓國的徐序亞此次表現亮眼，師承金佳映，大膽的球風與準度，潛力無限，亦是未來不可小覷的新秀。

周婕妤於今天清晨5時決賽中9比0完封英國的好手艾莉森費雪（Allison Fisher），拿下女子9號球世界錦標賽冠軍，這是繼2022年周婕妤在女子10號球世錦賽奪冠後，拿下的第2座世界冠軍。

周婕妤成為台灣首名拿下雙料冠軍的女子撞球選手，也是繼英國的凱利費雪（Kelly Fisher）、韓國的金佳映之後，第3名同時在9號與10號雙項封后的女子選手。（編輯：張雅淨）1120123

周婕妤一路以不敗之姿闖女子9號球世界錦標賽決賽，最終拿下冠軍。（圖取自facebook.com/probilliardseries）