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塞爾蒂克布朗失關鍵2罰 藍德爾37分助尼克贏球[影]

2023/1/27 15:44（1/27 16:25 更新）
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NBA紐約尼克前鋒藍德爾（右）26日飆37分，率隊以120比117擊敗波士頓塞爾蒂克。（圖取自twitter.com/nyknicks）
NBA紐約尼克前鋒藍德爾（右）26日飆37分，率隊以120比117擊敗波士頓塞爾蒂克。（圖取自twitter.com/nyknicks）
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（中央社波士頓26日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克前鋒藍德爾（Julius Randle）今天飆37分，助球隊在延長賽後以120比117擊敗聯盟戰績最佳的波士頓塞爾蒂克，而布朗（Jaylen Brown）失關鍵2罰種敗因。

法新社報導，藍德爾還搶下9籃板，隊友布朗森（Jalen Brunson）貢獻29分、4籃板、7助攻及一記壓哨關鍵火鍋，不讓塞爾蒂克有機會逆轉，使「綠衫軍」最後吞下3連敗。

塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）攻下35分、14籃板，隊友布朗繳出22分、9籃板；但雙雄也一共出現6個關鍵失誤，布朗在終場前7.6秒2罰不中，壞了大事。

布朗賽後沮喪表示，他今天的表現不如平常水準，「那2記罰球失手，對我來說，在某種程度上體現了整場比賽的氣氛：沒辦法很順利，未能讓球隊有足夠的氣勢贏球」。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1120127

#布朗森
#波士頓塞爾蒂克
#藍德爾
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