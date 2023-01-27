胡冠俞把自己準備好 珍惜洪總給的機會

中華職棒台鋼雄鷹隊27日在高雄澄清湖棒球場開訓，在開訓典禮上，球員胡冠俞（左）喊出年度心願是「感恩、惜福」，他表示，不管是以前、現在幫助過他的人都會抱持著感恩的心，並把握、珍惜每次機會。中央社記者張新偉攝 112年1月27日

（中央社記者楊啟芳高雄27日電）中職台鋼雄鷹隊今天開訓，雖然陣中大多是年輕新秀，不過胡冠俞、張喜凱都是總教練洪一中昔日的子弟兵，胡冠俞表示，已經把自己準備好，希望把握洪總給的機會，並重拾自信。

台鋼雄鷹隊在去年底擴編選秀選走1投手1捕手3野手，分別為張喜凱、張肇元、杜家明、洪瑋漢及胡冠俞。台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場開訓，在開訓典禮上胡冠俞喊出年度心願是「感恩、惜福」，他表示，不管是以前、現在幫助過他的人都會抱持著感恩的心，並把握、珍惜每次機會。

22歲的胡冠俞之前是富邦悍將球員，不過一軍機會並不多，如今洪一中轉戰台鋼雄鷹執教，胡冠俞也透過擴編選秀到雄鷹，他笑說：「是我跟著洪總。」胡冠俞表示，只要教練給機會就會把握，雖然洪一中以往春訓風格是以訓練量很重為名，不過胡冠俞說：「自己已經準備好。」

昨天在雄鷹隊第一次和洪一中練球，胡冠俞笑說：「他昨天跟我說為什麼沒有去找他打招呼，有點怕。」雖然在雄鷹隊成為學長，但胡冠俞說並不會把自己當成學長，希望在這裡完成之前還沒有實現的夢想，「就是多賺錢。」至於新球季目標，他希望能重拾自信，不要鑽牛角尖、像以往一樣容易被擊倒。

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另外，透過擴編選秀到台鋼雄鷹隊的投手張喜凱，當初在2019年季中選秀時就是被洪一中相中，不過之後洪一中就到富邦悍將執教，兩人只在季中選秀當天見過一次面。張喜凱今天表示，「既然總教練選中我，就希望可以在球場上給他回饋。」

不過張喜凱認為，現在的洪總跟之前的印象已經不一樣，以前看到他時都會很緊張，但現在已經能跟他開玩笑，「之前他都不說話、插著腰，那個氣場很強大，但昨天我在做重量時他有找我聊天，還跟我開玩笑，說為什麼都沒跟他打招呼。」 （編輯：李亨山）1120127