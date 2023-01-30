味全龍網羅 王躍霖完成與弟弟王維中同隊心願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊今天公布簽下投手王躍霖、選定背號95號，王躍霖也完成心願將與弟弟王維中在味全龍隊合體，球團期待王躍霖的加入對於牛棚深度有所助益。

31歲的投手王躍霖去年因為傷勢影響、表現不如預期，季後遭富邦悍將隊釋出，王躍霖先前受訪曾表示，有信心可以把狀況調整回來，被釋出不會絕望，相信自己的能力還在，「做好訓練、調整到最好的狀態，接著就是等待機會」。

龍隊今天正式宣布網羅王躍霖，王躍霖具有旅美資歷，2015年回到中華職棒，曾於2017年拿下中繼王、2019年拿下中職總冠軍賽（台灣大賽）優秀球員，擔任牛棚投手經驗相當豐富，味全龍領隊丁仲緯表示，王躍霖在進階數據呈現仍具有一定球威，期盼對於牛棚深度有所助益。

龍隊表示，王躍霖成為龍隊一員還有一重要原因，就是完成與弟弟王維中同隊的心願，因此在成為自由契約球員後，王躍霖就深切表達想要與弟弟同隊的盼望。球團希望兄弟倆未來能互相激勵、促進團隊氛圍，幫助龍隊更加成長，也成就一樁美事。

丁仲緯表示，王躍霖合約為一年約，另有激勵獎金，後續將進行體檢及合約簽署程序。（編輯：李亨山）1120130