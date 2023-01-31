T1獵鷹添即戰力 網羅陳靖寰助拚冠

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣職籃T1聯盟前台中太陽隊長陳靖寰轉戰台南台鋼獵鷹，獵鷹總經理總經理錢韋成今天讚許陳靖寰是即戰力，球團也期待能借重陳靖寰的經驗帶領年輕球員，衝擊總冠軍。

現年36歲的陳靖寰從超級籃球聯賽（SBL）第2季於東森羚羊展開職業生涯，曾效力米迪亞、金酒與台灣大，在SBL時期曾經拿下最佳進步獎、年度最佳5人，是SBL史上第16名完成3000分里程碑球員，後來曾效力於台灣職籃P. LEAGUE+桃園領航猿。

陳靖寰揮別領航猿後，改披T1聯盟台中太陽戰袍，並成為隊史首名隊長，2季總計出賽41場，場均8.4分、2.9籃板及2.3助攻。

獵鷹球團今天發布新聞稿宣布，網羅陳靖寰助陣，且已在26日投入球隊訓練，陳靖寰喊話，會盡最大努力幫助球隊，打出隊史最佳成績。

陳靖寰隨隊練習將近一週，他透露，練球的第一天就感受到球隊的練習氛圍非常好，教練團也努力幫助他適應獵鷹的體系，接下來就是盡快融入球隊的打法，以及了解每名隊友的習慣及打球方式。

獵鷹再增添一名老大哥角色，錢韋成認為，陳靖寰是名即戰力，在場上非常強悍且經驗豐富，球風能裡能外，希望陳靖寰將經驗傳承給年輕球員，並為球隊在下半季帶來新氣象。（編輯：管中維）1120131