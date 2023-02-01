俄羅斯要求平等參加巴黎奧運 國際奧會斷然拒絕

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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）關於俄羅斯與白俄羅斯運動員參與2024巴黎奧運的爭論愈演愈烈，國際奧會（IOC）今天斷然拒絕俄羅斯要求讓俄國運動員與他國選手擁有相同待遇的要求。

國際奧林匹克委員會發言人說：「對俄羅斯及白俄羅斯國家和政府的制裁是沒得商量的。」

國際奧會上週表示正在研究讓俄羅斯選手參加巴黎奧運的「方法」，還說可能會讓他們以中立選手，而非俄國選手的身分參賽，隨後相關爭論便愈演愈烈。

國際奧會的言論引來烏克蘭的憤怒回應，一名烏國總統幕僚還因此痛批國際奧會淪為「戰爭推手」。

法新社報導，烏克蘭揚言，若俄羅斯選手獲准參賽，他們將抵制巴黎奧運。

俄羅斯奧會主席波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）今天主張俄國選手應擁有完整參賽權。

根據俄羅斯媒體報導，波茲尼亞科夫說：「俄羅斯選手必須和其他國家的運動員擁有完全相同的參賽條件。任何附加的條件或標準都是讓人無法接受的，尤其是一切帶有政治色彩的東西，因為這對奧運運動來說是完全無法接受的。」

俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭後，盟國白俄羅斯同意讓俄軍以白俄領土作為飛彈發射基地，這使得俄國和白俄在俄烏衝突爆發後，被大多數奧運項目運動排除在外。

波茲尼亞科夫表示，俄羅斯奧會樂見國際奧會為允許俄國選手參賽所做的努力。

他補充道：「但我們強烈反對其他的附帶條件，因為國際奧林匹克憲章（Olympic Charter）規定，所有運動員須在平等情況下參賽。」

國際奧會迅速對這番言論做出反駁，稱「最近一次，即去年12月9日奧運峰會的會議上，已一致確認對俄羅斯及白俄羅斯的制裁」。

國際奧會發言人表示，這些制裁措施包括「在任何體育活動或會議，包括整個場館，都不得出現俄羅斯與白俄羅斯的國旗、國歌，國家的代表色或這些國家的任何其他標誌。」

在國際奧會做出回應前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯參與巴黎奧運，形同向外界宣告「恐怖（行為）是可以被接受的」。

澤倫斯基上週表示，他已經邀請國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）走訪烏克蘭前線巴赫姆特市（Bakhmut），「這樣他就能親眼看到，所謂的中立是不存在的」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，俄羅斯選手在2020東京奧運拿下的71面獎牌中，有45面是由俄羅斯軍方運動俱樂部的選手所獲。

庫列巴說：「俄軍犯下暴行、殺戮、性侵、劫掠，這就是無知的國際奧會想讓他們以中立身份參賽的那些人。」（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120201