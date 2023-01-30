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國際奧會擬允許俄羅斯參賽 基輔痛批：戰爭推手

2023/1/30 20:26
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統顧問波多利雅科今天痛批國際奧林匹克委員會淪為「戰爭推手」，此前該機構稱正考慮如何讓俄羅斯運動員參賽。

法新社報導，波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特發文稱，國際奧會（International Olympic Committee，IOC）「是戰爭、謀殺和破壞的推手」，「IOC樂於看著俄羅斯摧毀烏克蘭，還為俄羅斯提供一個宣揚種族滅絕並鼓勵他們進一步殺戮的平台」。

推文稱，「用來購買IOC偽善態度的俄羅斯資金顯然聞不到烏克蘭血腥味，沒錯吧，（國際奧會主席）巴赫（Thomas Bach）先生？」

上週，IOC宣布正尋找讓俄羅斯運動員參與賽事的「途徑」，包括以中立身份參加，這番言論隨即引來烏克蘭強烈抨擊。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，俄國參加2024年巴黎奧運，形同向外界宣告「恐怖（行為）是可接受的」。

他批評，國際奧會「好像可以對俄方在赫松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）、巴赫姆特（Bakhmut）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）的所做所為視而不見」。

澤倫斯基還說，他上週與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話後，還就此事致函對方。

他說，「我們必須確保俄羅斯無法利用它（奧運）或任何國際體育賽事來助長侵略行為或國家沙文主義。」

烏克蘭體育部長古澤特（Vadim Guttsait）先前表示，如果俄國與白俄羅斯運動員獲准參賽，基輔不排除抵制巴黎奧運。

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）25日指出，願向俄國與白俄運動員提供在亞洲參賽的機會，為兩國選手參加巴黎奧運資格賽事開路。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120130

#俄羅斯
#波多利雅科
#澤倫斯基
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