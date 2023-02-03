竹縣公布112年全中運主視覺 橘色小圓球象徵圓夢

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）112年全中運由新竹縣主辦，縣府今天公布主視覺，以橘色小圓球為主軸，象徵全心「圓夢」的選手，展現運動員以韌性姿態，向前邁進追求成就的精神。

縣長楊文科透過新聞稿表示，今年全中運的主視覺以橘色小圓球為主軸呈現，象徵全心「圓夢」的選手，展現理想的過程，以韌性的姿態向前邁進追求成就的精神。整體配色部分以藍、綠、橙為主，藍色代表竹縣的海與湖、綠色是象徵竹縣山景與文化、橙色為陽光。

楊文科說，標語是「風起竹縣、贏向未來」，展現運動員揮動激情、超越極限精神，也是祝福運動員乘風飛揚馳騁，不留遺憾。

教育局長楊郡慈向中央社記者表示，全國中等學校運動會資格賽在3月2日登場，4月22日至27日為正式比賽，目前因應賽事已進行相關場地各項施工工程，賽場預計在2月底前陸續完工，僅溜冰場預計3月完成。

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楊郡慈說，因「滑輪溜冰」賽事將在湖口王爺壟運動公園滑輪溜冰場舉行，配合賽事需求場地需平滑，於3月施工並進行驗證後，會直接進行賽事，確保場地無虞。

教育局提供新聞資料指出，112年全中運執委會依據權責及工作職掌劃分，成立5部31組，包括行政部、典禮部、服務部、競賽部及行銷部。執委會由全縣的國中、小教職員工總動員，承辦20項必辦項目，如田徑、游泳、體操、桌球、羽球等，選辦項目有1項為滑輪溜冰。（編輯：李錫璋）1120203