世界花式撞球錦標賽 吳坤霖克服身體不適摘銅

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（中央社記者黎建忠台北6日電）在波蘭凱爾采舉行的世界花式撞球錦標賽，來自高雄的27歲好手吳坤霖強忍水土不服造成的身體不適一路殺進4強，才以6比11不敵敘利亞黑馬索非，但仍替台灣拿下1面銅牌。

世界花式撞球錦標賽從2月1日開打，台灣派出「柯家3兄弟」柯秉逸、柯秉中、柯秉漢，以及謝佳臻、吳坤霖和「火雲邪神」張榮麟等6名好手參賽。

其中張榮麟在8強不敵西班牙好手路易茲（Francisco Sánchez Ruíz），連2年止步8強。

吳坤霖才抵達波蘭，就因為嚴重的水土不服而上吐下瀉，到了比賽前一天都還吐到差點脫水，首輪搶9局的比賽，他一度以4比8落後給義大利的佩楚尼（Fabio Petroni），但最後卻上演9比8的大逆轉晉級。吳坤霖回憶說：「當時原本都打算要退賽了。」

隨著身體逐漸康復，吳坤霖場上表現也越加出色，一路闖關抵達4強才敗給索非（Mohammad Soufi），這也是他自從5年前摘銅牌後，第2度在世錦賽獲得第3名。

吳坤霖在接受中央社記者電訪時表示，「這是我第一次到這麼冷的地方比賽，每天都大概零下8到10度，從飯店走到比賽場地手都凍僵了，幸好我們都會提前抵達暖身、暖手，比賽時才能正常發揮。」

吳坤霖說：「雖然拿到銅牌，但還是覺得有點可惜，畢竟就差最後2場比賽，但對手表現確實比我還要出色，只能下次再加油。」吳坤霖在2021年也拿過一場拉斯維加斯國際賽冠軍。

只不過波蘭緊鄰著正在打仗的烏克蘭，這次去參賽有沒有感受到不同的氛圍。吳坤霖說：「可能我們都太專注在準備比賽，大概到2、3天後才想到隔壁在打仗。」

決賽中，西班牙好手路易斯（Francisco Sánchez Ruíz）以13比10擊敗索非奪冠，他從去年起連續拿下世界雙打賽冠軍、美國9號球公開錦標賽冠軍及世界8號球冠軍，穩坐世界排名第1的地位。（編輯：張雅淨）1120206