王躍霖披龍袍「95加滿」 勝負的一年求突破

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投手王躍霖（圖）加入中職味全龍隊，完成與弟弟王維中同隊的心願。選擇背號95號，他笑說：「95加滿，做什麼事都要超過95分。」中央社記者張新偉攝 112年2月6日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北6日電）投手王躍霖加入味全龍隊，完成與弟弟王維中同隊的心願。王躍霖許願「勝負的一年」，希望自己可以突破。選擇背號95號，他笑說：「95加滿，做什麼事都要超過95分。」

王躍霖去年季後沒有被放入富邦悍將隊契約球員保留名單中，今年球季確定改披味全龍隊球衣，與弟弟王維中首度當隊友。

王躍霖今天在龍隊開訓典禮接受媒體訪問時表示，兩人國小時有同場對決的經驗，每次對決都會彼此保送，但真的不是故意的，是不想要讓對方打到球，所以投得比較閃躲。

王躍霖說，2013年世界棒球經典賽本來有機會國家隊當隊友，但當年王維中的球團沒有放行，此次完成小小的心願同隊，如果有機會，希望王維中上場投，自己努力幫忙守下每一局，替球隊拿下勝利最重要。

王躍霖許下心願「勝負的一年」，他解釋，期許自己做每件事情都要有勝負的感覺，前兩個球季沒有拿出成績，如果再低迷下去，不知道未來會怎樣，今年要逼自己突破，把握機會。

被問起與王維中的相處，王躍霖表示，兩人僅差1歲，講話像朋友一樣，王維中也會給自己很多建議，但有時候會比較直接、尖銳，但知道弟弟是為自己好，所以很感謝；至於兩人對於「外型」的要求，王躍霖笑說，自己要求整齊就好，王維中在意的點比較多。

王躍霖選擇背號95號，他解釋，本來想要0號，象徵從零開始，後來選擇過去沒有穿過的95號，「希望做什麼事情都可以超過95分，95加滿」。

加入龍隊之後，王躍霖表示，球隊的學長和總教練、投手教練都提醒不要太心急，穩穩地做好每件事，目前為止感覺不錯，定位不多設限，把自己準備好，教練就會給方向。（編輯：管中維）1120206