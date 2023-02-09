新加坡取代俄國喀山 主辦2025世界游泳錦標賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新加坡9日綜合外電報導）世界水上運動總會（World Aquatics）今天表示，新加坡將取代俄羅斯喀山市（Kazan），主辦2025年世界游泳錦標賽（World Aquatics Championships）。

法新社報導，新加坡將是第一個主辦這項國際賽事的東南亞國家。賽事項目包括跳水、開放水域游泳、水上芭蕾和水球（water polo），確實開賽日期尚待確定。

世界水上運動總會主席穆沙蘭（Husain Al-Musallam）在新聞稿中說：「水上運動總會確定2025年主要賽事是由這樣的好手主辦，再高興不過，感謝新加坡此地的團隊。」

前身是國際游泳總會（FINA）的世界水上運動總會，去年已撤銷喀山的世界青少年游泳錦標賽主辦權，並聲稱，「只要（俄烏戰爭）這個嚴重的危機持續」，就不會有其他賽事在俄羅斯舉行。

去年12月，澳洲墨爾本（Melbourne）也取代喀山，主辦世界短水道錦標賽。

俄軍入侵烏克蘭在運動界引起普遍反彈，去年歐洲足球冠軍聯賽（UEFA Champions League）決賽移師法國進行，一級方程式賽車俄羅斯大獎賽則因此取消。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120209