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單場進球大四喜 C羅生涯職業賽進球數破500

2023/2/10 17:28
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（中央社利雅德9日綜合外電報導）轉戰沙烏地阿拉伯職業足球聯賽的葡萄牙球星羅納度（Cristiano Ronaldo）今天包辦球隊全部4顆進球，率隊4比0大勝對手，個人生涯的職業聯賽總進球數突破500顆。

法新社報導，38歲的C羅共計在5個不同職業聯賽的5支球隊，累積503個進球。

他在足球生涯發跡地的葡超里斯本運動（Sporting Lisbon）隊有3個進球、兩度效力英超曼聯時共103球、效力西甲皇家馬德里時踢進311球、效力義甲尤文圖斯時81球。

今天繳出大四喜後，C羅已為沙國聯賽豪門艾納斯（Al Nassr）踢進5球；C羅上賽季與曼聯不歡而散後，於卡達世界盃足球賽結束轉戰沙國。

但C羅到沙國卻略顯慢熱，直到2月3日才在艾納斯2比2逼和艾法特（Al Fateh）之戰靠一記傷停補時階段的罰球，讓自己轉戰沙國後的進球開胡。

今天賽前已累積499個進球的C羅，在比賽第21分鐘時左腳勁射破門，第500個進球達標；第40分鐘換右腳射門踢進第2球。

下半場開賽8分鐘他靠一記12碼完成帽子戲法，也是生涯第61回單場獨中三元；第61分鐘時他在禁區把對方門將擋下的射門補送入網完成大四喜，率隊擊敗瓦赫達麥加（Al Wehda）。

季前以4億歐元天價轉會到艾納斯的C羅，生涯拿過5屆年度金球獎（Ballon d'Or，歐洲年度最佳球員），目前也保有歐冠史上進球王與史上國家隊進球王頭銜。（譯者：陳亦偉）1120210

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