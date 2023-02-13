更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
文化+／移工為何都在直播？3組故事帶你看見「異鄉人的觀景窗」
首頁 / 運動

悍將黃保羅隊內賽先發3局無失分 最速147公里

2023/2/13 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職富邦悍將隊今天在稻江春訓基地舉辦藍白隊內賽，白隊派出去年選秀首輪選進18歲好手黃保羅先發，投3局無失分、最快球速147公里，藍隊張進德開轟，終場藍隊以2比1拿勝。

中職各隊持續春訓備戰新球季，富邦悍將在春訓基地稻江棒球場舉行隊內藍白戰，透過投打實戰調整，今天比賽採6局制。

白隊派出去年從平鎮高中畢業的好手黃保羅先發，總計用47球投3局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，最快球速147公里。

在悍將先前開訓典禮上，總教練丘昌榮也曾透露，如果調整狀況許可，黃保羅也將是今年球季先發投手人選。

藍隊先發投手也有好表現，范玉禹投3局無失分被敲出1支安打，兩隊前3局都沒拿下分數，藍隊張進德4局上從白隊投手朱益生手中敲出陽春砲，幫助球隊取得領先。

6局上藍隊再靠著董子恩二壘打、蕭憶銘接著安打推進，王正棠敲出帶有1分打點的安打，替球隊追加保險分。

白隊6局下有攻勢，孔念恩率先敲出二壘安打，李宗賢把握機會敲出三壘安打，送回白隊第1分，藍隊後援投手楊強森穩住陣腳，連抓2個出局數、沒有擴大失分危機並成功守下勝利。（編輯：龍柏安）1120213

#黃保羅
#白隊
#藍隊
黃保羅
黃保羅穿0號霸氣喊10勝 郭勇志有期待感悍將以賽代訓備戰新球季 丘昌榮談先發投手人選
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族