悍將黃保羅隊內賽先發3局無失分 最速147公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職富邦悍將隊今天在稻江春訓基地舉辦藍白隊內賽，白隊派出去年選秀首輪選進18歲好手黃保羅先發，投3局無失分、最快球速147公里，藍隊張進德開轟，終場藍隊以2比1拿勝。

中職各隊持續春訓備戰新球季，富邦悍將在春訓基地稻江棒球場舉行隊內藍白戰，透過投打實戰調整，今天比賽採6局制。

白隊派出去年從平鎮高中畢業的好手黃保羅先發，總計用47球投3局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，最快球速147公里。

在悍將先前開訓典禮上，總教練丘昌榮也曾透露，如果調整狀況許可，黃保羅也將是今年球季先發投手人選。

藍隊先發投手也有好表現，范玉禹投3局無失分被敲出1支安打，兩隊前3局都沒拿下分數，藍隊張進德4局上從白隊投手朱益生手中敲出陽春砲，幫助球隊取得領先。

6局上藍隊再靠著董子恩二壘打、蕭憶銘接著安打推進，王正棠敲出帶有1分打點的安打，替球隊追加保險分。

白隊6局下有攻勢，孔念恩率先敲出二壘安打，李宗賢把握機會敲出三壘安打，送回白隊第1分，藍隊後援投手楊強森穩住陣腳，連抓2個出局數、沒有擴大失分危機並成功守下勝利。（編輯：龍柏安）1120213