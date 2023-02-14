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林佳緯開轟將球打到馬路中 穀保木棒聯賽5勝晉級

2023/2/14 19:58（2/14 20:26 更新）
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高中木棒聯賽穀保家商14日與玉里高中交手，穀保林佳緯開賽首局一棒將球打至球場外的大馬路，2分砲帶起球隊士氣，率隊以15比4拿下預賽5連勝，以分組第一晉級。圖為林佳緯（左）10日出賽畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月14日
高中木棒聯賽穀保家商14日與玉里高中交手，穀保林佳緯開賽首局一棒將球打至球場外的大馬路，2分砲帶起球隊士氣，率隊以15比4拿下預賽5連勝，以分組第一晉級。圖為林佳緯（左）10日出賽畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月14日
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）高中木棒聯賽穀保家商今天與玉里高中交手，穀保林佳緯開賽首局一棒將球打至球場外的大馬路，2分砲帶起球隊士氣，率隊以15比4拿下預賽5連勝，以分組第一晉級。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，穀保家商昨天與台南海事交手，劉俊緯開轟，今天同一個球場與玉里高中交手，1局1人出局後韓碩恆遭觸身球保送，劉俊緯敲出二壘打送回第1分，林佳緯敲出右外野方向2分砲，球飛行距離很遠，一路飛到球場外的馬路中央。

穀保2局靠著失誤、暴投跑回第4分，3局再靠著劉俊緯安打、陳睦衡安打推進，再靠著高飛犧牲打跑回分數，穀保4局靠著邱鑫安打送回第6分，5到7局也局局有得分攻勢，順利拿下預賽5連勝。

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除了林佳緯敲出全壘打外，劉俊緯延續好手感，今天單場敲4安貢獻4分打點，陳睦衡昨天中繼登板投球化解危機，今天擔任打者扛5棒、先發守二壘，打擊表現也很亮眼，單場敲出4安、貢獻1分打點。

穀保家商以F組分組第一晉級，另外兩支晉級隊伍是羅東高工和玉里高中，第2階段比賽預計16日開打，比賽分8組進行，每組3支球隊取2隊晉級，穀保家商與彰化藝中、羅東高工同在G組，玉里高中與大理高中、北科附工在D組。（編輯：李亨山）1120214

#林佳緯
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