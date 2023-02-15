NBA雷納德灌進33分 率快艇撞翻勇士中止2連敗

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NBA球星雷納德（圖）14日全場貢獻33分，率領洛杉磯快艇以134比124力克金州勇士、中止2連敗。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA球星雷納德（Kawhi Leonard）今天晚間以7記3分球追平生涯新高、全場貢獻33分，率領洛杉磯快艇以134比124力克金州勇士、中止2連敗。

美聯社報導，快艇大將鮑爾（Norman Powell）獨得24分，喬治（Paul George）貢獻20分與8次助攻。剛被交易到快艇的普朗利（Mason Plumlee）、高登（Eric Gordon）及郝蘭德（Bones Hyland）今天首度亮相，替補上場分別拿下8分、7分和6分。

勇士隊普爾（Jordan Poole）以28分居全隊之冠；湯普森（Klay Thompson）灌進18分，本賽季首次連續出賽2場；盧尼（Kevon Looney）則拿下11分及14個籃板。

上半場結束時，勇士隊有4人得分上雙，以65比61微幅領先。

比賽進入第3節，兩隊互有領先，並且5度打成平手。快艇在本節最後幾分鐘發動一波19比7攻勢，以105比93領先進入第4節。

終場前幾分鐘，雷納德命中他此役的第7顆3分球，率快艇以128比114領先，大勢底定後離場。快艇終場以10分之多擒服勇士。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120215