唐嘉鴻阿基里斯腱斷裂無緣世大運 傷勢恐衝擊台灣體操爭奧運門票

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（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣體操全能名將、「世界貓王」唐嘉鴻上週在國訓中心進行地板動作熱身時，左腳阿基里斯腱斷裂，教練翁士航今天心痛地說：「至少得休養半年，成都世大運肯定來不及了。」

台灣體操代表隊上週在國家運動訓練中心進行測驗，其中包括唐嘉鴻、「鞍馬王子」李智凱等人都有參加，沒想到唐嘉鴻在進行地板動作熱身時，落地左腳受傷，經檢查後確認阿基里斯腱完全斷裂。

唐嘉鴻今天在臉書上寫下：「我真的很難過，我人生最後一次世大運結束了，亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽都結束了。」

唐嘉鴻的指導教練翁士航強調，愛徒這次受傷的左腳在參加測驗前並無傷勢、也沒舊傷。對於唐嘉鴻遭逢這樣的巨變，翁士航無奈地說：「嘉鴻很難過，一直哭、一直哭，因為今年世大運和亞運，我們目標就是各拿兩面獎牌（單槓、地板）。」

翁士航表示，目前樂觀估計唐嘉鴻的傷勢至少需要休養半年，成都世界大學運動會肯定來不及，至於年底的杭州亞運則仍有變數。

唐嘉鴻的傷勢恐對台灣體操代表隊爭取巴黎奧運男子團體賽門票造成衝擊，因唐嘉鴻是目前台灣體操全能排名第一的好手，去年他在世界體操錦標賽全能名列第9，且在台灣包括單槓與地板，也處於霸主的地位。

唐嘉鴻在臉書上質疑，他在台灣師大訓練都沒問題，也一直在進步，卻在出發參加世界盃3場分站賽前被要求回國訓中心測驗，導致他受傷、阿基里斯腱完全斷裂。他也反問：「在學校好好練習真的這麼困難嗎？為什麼要強迫我回中心訓練。」（編輯：張雅淨）1120220