唐嘉鴻阿基里斯腱斷裂至少休半年 體育署：不影響黃金計畫

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（中央社記者黎建忠台北20日電）台灣體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻，今在臉書PO文痛訴自己被要求回到國訓中心參加測試賽，導致阿基里斯腱斷裂。對此，體育署副署長洪志昌保證，「不會影響選手的黃金計畫資格。」

洪志昌表示：「對於選手的難過我們都能感同身受，尤其他受傷前狀況非常的好，現在就是全力幫忙唐嘉鴻術後的復健，讓他以最短的時間健康復出。」

洪志昌也強調，「所有在國訓中心培訓的選手，如果發生嚴重的傷勢，導致無法正常參加國際賽，都不會影響選手原有的權益。也就是說，原本列在黃金計畫第3級唐嘉鴻，並不為因為這次受傷而失去黃金計畫的支持。」

洪志昌澄清：「體操選手每逢出國比賽前都會舉辦測試賽，是體操協會過去一直以來都有的運作模式，主要是讓具國際賽經驗的台灣裁判來告訴選手，哪些動作可以加分、哪些可能分數偏低，包括過去亞錦賽、世錦賽、東京奧運前都有這樣做過。」

昨天出發前往德國參加世界盃單站賽事的體操代表隊，包括李智凱、蕭佑然、唐嘉鴻等人，都有參加這次的行前測試賽。據了解，測試賽前所有教練都有參與會議，也都同意這次的測試賽會於2月16、17日在國訓舉辦，並非臨時要求選手配合。

唐嘉鴻在2月16日完成最拿手的單槓後，正在準備地板項目前的熱身時不慎受傷。當下就立刻請進駐國訓的復健科醫師林瀛洲檢查，初步判定阿基里斯腱斷裂，當晚就在高雄長庚進行MRI檢查，確定傷勢後，隔天就立刻開刀縫合。

目前評估唐嘉鴻的傷勢需6個月復健期，7月世大運確定無望，9月的亞運還需看狀況，仍有機會力拼10月的世界體操錦標賽，進而爭取巴黎奧運的參賽席次。（編輯：龍柏安）1120220