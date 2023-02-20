木棒聯賽東體陽益政先發勝 盼挾螃蟹球優勢挑戰中職

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）高中木棒聯賽第3階段今天開打，台東體中投手陽益政6局才被敲出首支安打，先發好投率隊以4比0擊敗羅東高工；陽益政畢業欲挑戰中職選秀，球的尾勁佳和拿手螃蟹球是優勢。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽程今天開打，總計16支球隊分4組比賽，各組前3名晉級第4階段12強賽，分組第1直接取得8強門票；台東體中與普門中學、羅東高工、壽山高中同在A組。

台東體中先發投手陽益政今天前3局讓羅東高工打者9上9下，4局投出保送，但接著連抓3個出局數，沒釀成失分危機，直到6局2人出局後才被敲出第1支安打，6局被最後一名打者敲出的平飛球打中肩膀，球彈起由二壘手接殺、完成投球任務。

陽益政今天總計用76球投6局，僅被敲出1支安打，送出7次三振、1次四壞保送，無失分，展現壓制力，李育朋後援投1局讓對手3上3下，兩人聯手沒失分，幫助球隊拿下勝利。

台東體中今天1局靠著對手單局2失誤，沒有安打就拿下1分，3局再靠著滿壘時選到保送擠回第2分，4局則是利用觸身球保送、安打、滾地球跑回第3分，6局陽念祖適時二壘打，替球隊多添1分保險分。

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陽益政今天先發6局無失分拿下勝投，他接受轉播訪問時表示，比賽過程中一度球路偏高，也是受到投手丘高度不習慣的影響，投到5局過後有意識到還沒有被敲出安打，本來想要拚看看投完7局，但6局被球打到、所以提前退場休息。

陽益政少棒時期有U12世界盃國手資歷，今年高三畢業也有意挑戰中職選秀，拿手球路是螃蟹球，高中球速也有進步，目前最快球速已突破140公里，他自評優勢是球的尾勁和變化球好，希望木棒聯賽投出好表現拚身價。（編輯：龍柏安）1120220