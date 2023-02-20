獅隊宋文華具好的投球策略拚先發 與鄭浩均切磋

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊投手宋文華今年球季目標定位先發，自評優勢是好的投球策略，雖然還沒有開始實戰，但認為可以投完整季最重要，季後與中信兄弟投手鄭浩均一起訓練、切磋。

宋文華今天出席LLB棒球賽國內選拔賽開打記者會，他透露目前春訓調整狀況，1月初就開始牛棚，但過完農曆年假後放慢速度，「之前沒有這麼早春訓過，怕一下子進度拉太快，強度會造成肩膀和手肘太大的負擔」。

宋文華2016年至2022年間旅美發展，去年季中投入中職選秀獲得獅隊青睞，下半季也開始一軍出賽，目前中職一軍出賽共4場（2場先發），今年球季目標定位先發。宋文華表示，這是自己的意願，教練團也有同樣的方向。

宋文華解釋，先發相對比較好調整，自己的優勢在好的投球策略和面對打者的方式，這部分在中繼沒辦法發揮到最好，先發出賽比較能完整掌控局面，但如果教練團需要他投中繼，也不會排斥。

宋文華目前春訓還沒有開始實戰出賽，但他表示，不會心急，因為很久沒有定位先發，進度雖然比較慢，但重要的是能順利投完整季，何時首場實戰出賽還不確定，但應該趕得上官辦熱身賽。

季後宋文華和同樣具有旅美資歷的鄭浩均一起訓練，宋文華表示，鄭浩均也是先發定位，去年一軍初登板對富邦悍將隊投得很好，一起訓練會交流想法、互相學習。（編輯：管中維）1120220