味全8局下反攻進帳2分 自辦熱身賽逼和兄弟

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職味全龍隊在斗六棒球場進行自辦熱身賽面對中信兄弟，雖然龍隊一度處於落後，不過在8局下靠著張祐銘擊出高飛犧牲打追平比數，最終雙方2比2握手言和。

雙方前6局都沒能攻下分數，直到7局上2局出後兄弟展開攻勢，潘志芳吹起進攻號角，連3棒都敲安打攻下1分；8局上黃鈞麟、詹子賢接連敲安再攻下1分，助兄弟取得2比0領先。

不過龍隊在8局下展開反攻，靠著安打、對方失誤一舉攻佔滿壘，接著李凱威選到保送擠回1分，張祐銘再擊出高飛犧牲打追平比數，最終雙方就以2比2握手言和。

近況火燙的兄弟第2棒宋晟睿，昨天對韓職培證英雄隊開轟，19日隊內練習賽也有全壘打演出，今天他延續絕佳狀態，首局選到保送又有盜壘演出，第4局再敲出深遠二壘安打，連3場熱身賽都有長打表現。

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此戰龍隊推出郭郁政擔任先發投手，主投2局沒被敲安還送出2次三振，不過出現1次保送、無失分；接著連續4任中繼輪番登板都沒掉分，直到7局上吳君奕才失掉第1分，之後趙璟榮投0.2局再丟1分，最後林凱威登板演出3上3下，送出2次三振。

兄弟則是由魏碩成先發，前7局共啟用5名投手成功壓制對手打線，不過8局下王凱程一口氣丟掉2分被對手追平，所幸9下登板的謝榮豪順利關門、沒再丟掉分數。（編輯：龍柏安）1120222