帛琉馬拉松6/4舉行 盧彥勳等運動選手將參加

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外交部、中華民國路跑協會23日在台北共同舉辦「帛琉馬拉松宣布記者會」，中華民國路跑協會秘書長陳華恆（中）、退役網球名將盧彥勳（左2）、馬拉松選手盧威儒（左）、退役棒球名將曹竣崵（右2）、排球好手黃培閎（右）等人也出席與會。中央社記者郭日曉攝 112年2月23日

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）帛琉將於6月4日舉辦馬拉松大賽，除已邀請到退役網球名將盧彥勳、棒球國手曹竣崵、排球國手黃培閎等跨界參與，外交部次長李淳透露，愛好路跑的民進黨立委趙天麟也擬籌組立委團參加。

外交部、中華民國路跑協會今天共同舉辦「帛琉馬拉松宣佈記者會」，帛琉共和國副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）親自出席。馬拉松選手盧威儒以及贊助企業新光集團、老爺酒店、華航也到場。

席嫵杜致詞時表示，此次帛琉馬拉松（Belau Omal Marathon）名稱中的Belau是帛琉原民語，Omal指的是獨特、令人驚奇，這就是此次賽事的特色，跑者將行經帛琉美麗的山丘與海洋。

帛琉被視為潛水等海洋活動的天堂，今天記者會前特別播放一段帛琉風景影片，李淳致詞時打趣，看完影片讓他嚴肅思考自己的人生，很想跟駐帛琉大使黎倩儀交換工作。

李淳表示，帛琉是台灣在太平洋重要友邦，帛琉曾因疫情重創觀光， 現正積極重振，他昨晚接機席嫵杜時看到華航從帛琉飛台灣的班機客滿，聽說這週六班機也是客滿，讓他現在反而比較擔心想去參加帛琉路跑的人訂不到機位。

李淳表示，此次路跑特別邀請幾位台灣之光選手參加，有意參加者不但可以體驗帛琉的碧海青天，還能與運動明星一起跑。

路跑協會指出，帛琉賽事路線獲得國際認證，賽事包括全馬、半馬、5公里、10公里等組別，完賽者皆可獲得正式證書。

中華航空除了每週三、週六固定飛往帛琉的航班之外，配合此次路跑也將在6月2日、6日增加2個航班，讓跑者與家人方便參加活動。（編輯：黃國倫）1120223