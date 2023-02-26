經典賽熱身賽新莊滿場觀眾 台灣隊擊敗兄弟2連勝

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與中信兄弟隊自辦熱身賽，新莊棒球場破萬滿場觀眾入場，吳哲源被張志豪敲出全壘打，台灣隊6局追分，江坤宇敲超前比數安打，助隊以3比2拿下2連勝。

世界棒球經典賽台灣代表隊售票自辦熱身賽昨天首戰擊敗樂天桃猿隊，今天在新莊棒球場與中信兄弟隊交手，內野門票昨天就已賣完，今天外野也湧入大量球迷，滿場1萬2100觀眾入場。

台灣隊今天派出投手江少慶先發，1局上接連被2支安打，2人出局後兄弟隊發動雙盜壘戰術、跑回1分；江少慶3局雖然再被敲出安打，力守不失分。江少慶今天總計用52球投4局，被敲出3支安打、2次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

台灣隊1局下就有攻勢，2人出局後，林子偉敲出二壘打、張育成二壘打送回追平分。

台灣隊5局換上陳冠宇中繼，投1局無失分；6局上吳哲源登板投球，1人出局後被張志豪敲出陽春砲，接著投出保送、再讓打者敲出雙殺打沒有多掉分數。

台灣隊6局下靠著張育成、王柏融敲安，陳晨威內野安打造成對手守備失誤，跑回追平分，江坤宇適時安打幫助球隊超前比數。

吳哲源7局續投2出局後退場，呂彥青登板抓下此局最後一個出局數；8局宋家豪接替登板，用球數精簡，投1局無失分、僅花9球；陳禹勳後援投1局雖然有危機，但沒有失分、替球隊守住勝利。

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台灣隊總教練林岳平表示，今天雙方都表現很好，低比分的比賽，互有領先落後，也有些許的攻勢被阻斷，還有守備失誤、被雙盜壘，但發生這些狀況後還是要往前走，6局台灣隊把握機會執行戰術，江坤宇適時安打超前比數、雙方都打得很精彩。

台灣隊昨天安打集中在旅外資歷球員身上，今天其餘球員打擊也有發揮，林岳平指出，打線沒有分旅外、中職球員，旅外球員有力量、長程火力，中職球員速度好；明天自辦熱身賽最後一戰與中職味全龍隊交手，台灣隊將派出投手胡智為先發。（編輯：戴光育）1120226