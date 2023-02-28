賽季戰鼓頻催 大聯盟新規則各界看法分歧

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）在日趨狂熱的美國體育賽事中，棒球固守近150年毫無歉意、令人昏昏欲睡的節奏後，終於啟動加速。

美國職棒大聯盟（MLB）在上週的季前賽開始採用新規則，希望藉此讓這項美國的「國民休閒」變得更快、更宜球迷觀賞，不過各界對此意見分歧。

新制中引發最多討論的規則，就是為投打之間引入時間限制。

根據新規則，如果壘上無人，投手必須在15秒內開始投球動作；壘上有人時，則限時20秒。如果投手無法於時限內出手，將被判壞球一次。

打者方面，打擊者必須在倒數計時剩8秒前準備好擊球，未遵守者將自動被判好球一次。

限制投球時間是希望縮短一般大聯盟比賽的長度，早期跡象顯示這項新規則確實有效。

2022年球季，一場9局比賽平均費時3小時3分44秒，但是2023年的季前賽中，每場比賽時間遠不及3個小時，平均每場費時約2小時37分鐘。

洋基隊巨砲賈吉（Aaron Judge）表示，「我想這無疑會快加比賽進行的速度」，「投球時限對大家都有利」。

然而，不免總是有些小問題。

棒球純粹主義者就對25日勇士與紅襪的比賽非常不滿，當時勇士隊重砲手康利（Cal Conley），因9局下半滿壘時未能依時進入打擊區而被判出局。

這個反高潮的結局引起球迷噓聲與康利錯愕，康利最初認為他已獲保送、進而贏得比賽，直到被告知他遭三振出局。這有好比一場網球比賽的勝負因為發球「腳失誤」（發球踩線犯規）而決定。

然而到目前為止，隨著棒球試圖挽救觀眾人數與電視收視率的長期下降，這項創新受到教練與球員們廣泛歡迎。

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）說：「整體目標就是要加速比賽進行，這很好。」他相信球員會迅速適應更快的比賽節奏。

柯拉前幾週花了不少時間觀察投手熱身區，他表示一開始感覺很匆忙，但在那之後，球員會逐漸習慣，沒有問題。

雙城隊總教練包德利（Rocco Baldelli）也表贊同，「我們的目標是讓一切流暢進行，讓比賽繼續下去」。「我認為這可能是你參加美國職棒大聯盟比賽時所希望的節奏與時間。」

然而，一些投手認為引入投球時間限制，提供了投手可用來擾亂打者節奏的武器。

紐約大都會隊王牌投手薛哲（Max Scherzer）說，「我喜歡它…我可以投的非常快，也可以非常慢。這裡還有另一個層次，可以擾亂打者的擊球時機。」薛哲說他可以完全控制節奏。

大聯盟在本季還改變了其他規則，例如壘包要比以前大，目的是為了減少碰撞傷害，同時鼓勵藉由更多的盜壘來增進攻勢。

另一個規則改變則是限制球隊排出針對性防守陣容，同樣也是為了鼓勵進攻。

雙城隊外野手蓋洛（Joey Gallo）最近在「棒球不無聊」（Baseball Isn't Boring）播客中表示，「希望這些規則的改變能為休閒球迷帶來更多的比賽內容與娛樂，而不僅僅是死忠的球迷」。

蓋洛認為，棒球正試圖吸引更多觀眾，如果比賽節奏太慢而無法令人興奮，就很難吸引到更多的人。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120228