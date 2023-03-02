東體木棒聯賽重返4強 投手群壓制力夠是關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強戰，台東體中2日交手美和中學，終場由東體以3比1拿下勝利，也是東體睽違3屆重返4強，球員開心衝進場中慶祝。中央社記者謝靜雯攝 112年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中木棒聯賽台東體中8強與美和中學交手，前5局打線受制，6局攻勢串聯，邱賢嘉敲出追平安、陳佳賢敲出致勝安，以3比1拿勝，睽違3屆重返4強，總教練陳峰岳點出團隊投手防禦率漂亮是關鍵。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強今天開打，台東體中與美和中學交手，面對美和中學側投手古平岳、比賽前半段難以突破，5局打完還沒有敲出安打、0比1落後。

東體6局突破封鎖，陽念祖率先敲出安打、短打推進，邱賢嘉關鍵二壘打送回追平分，也把古平岳打退場，陳佳賢抓準換投時機，再補上二壘打，幫助球隊送回致勝分，東體再靠著高飛球、暴投多跑回1分保險分。

東體今天由李育朋先發主投，總計投2局失掉1分責失分，陽益政3局提前上班，中繼4局無失分、拿下勝投，邱賢嘉6局打回追平分、7局上登板救援，投1局無失分，替球隊守住勝利。

東體總教練陳峰岳表示，面對球速慢、怪投類型的投手，打者適應能力慢，加上8強張力大，球員們打起來感覺綁手綁腳，6局有提醒調整站位，往前面站一點、把球帶進來，6局把握機會搶分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東體此次多場比賽都是低比分拿勝，陳峰岳也特別提到今年投手教練高龍偉把投手戰力調整很到位，今天賽前團隊木棒聯賽投手群防禦率僅0.67，等於只要打線能拿下2分、就有很大機會贏球，可以闖進4強、投手戰力提升也是關鍵。

台東體中上一次打入木棒聯賽4強是108學年度，當年拿下殿軍、是隊史最佳成績，今年重返4強，明天將與穀保家商爭冠軍戰門票，陳峰岳表示，面對穀保不是沒有贏的機會，4強算是達成賽前設定目標、追平隊史紀錄，但也希望可以更近一步、甚至有機會闖進冠軍戰。（編輯：龍柏安）1120302