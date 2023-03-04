鶯歌木棒聯賽殿軍隊史最佳 王傳家期待下屆更突破

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽鶯歌工商昨天4強延長賽輸球、氣力放盡，今天季軍戰不敵台東體中、拿下殿軍，是隊史最佳成績，鶯歌總教練王傳家盼球員吸收成長，高二戰力整齊、期待明年更突破。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）鶯歌工商打出好成績、直闖4強，昨天4強與普門中學交手，延長賽一度取得5分領先，但沒能穩守，最後被逆轉吞敗。

鶯歌今天與台東體中打季軍戰，投手群也沒能壓制，打擊方面僅靠著林鉑濬1局有適時安打拿下唯一1分，終場以1比10、5局吞敗，但拿下殿軍也已經是隊史最佳成績；鶯歌總教練王傳家表示，昨天那場輸球後感覺球員就軟掉了。

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王傳家表示，這批球員素質不錯，只是缺乏經驗、尤其是野手，整體來說投手群表現在預期中，野手臨場掌控要再加油，但這批球員多是高二球員，高二投手戰力也很整齊，之後把不足的地方彌補起來，加上生力軍再加進來，「我蠻期待明年他們的表現」。

王傳家也特別提到，這個年齡層的球員，有時候有點表現可能就容易自滿，也會一直提醒他們，只要還是選手的一天就不能自滿，要不斷地往上、往前，才可以突破自己，比賽輸贏很重要，但能夠從中吸收經驗、成長更重要。（編輯：卞金峰）1120304