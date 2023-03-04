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T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

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T1女總教練馬怡鴻很爭氣 台鋼勝海神收4連勝

2023/3/4 17:08
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（中央社記者黎建忠台北4日電）T1台鋼獵鷹今天在女性助教馬怡鴻暫代總教練的比賽中，靠著第3節一波18比4的攻勢逆轉戰局，加上洋將阿修羅拿下27分、18籃板幫助下，以107比100擊敗高雄海神，收下近期4連勝。

身兼T1職業籃球聯盟台鋼獵鷹和UBA健行科大總教練劉孟竹，因為今天賽程重疊關係，球團釋出善意，讓劉孟竹先專心帶完這個階段的UBA賽事，因此，這場台鋼獵鷹對高雄海神的比賽，造就了台灣職籃史上首名女教練督軍。

上季總冠軍高雄海神，上半場還以59比54領先，但第3節成雙方勝負分水嶺，台鋼獵鷹在62比70落後的情況下，打出一波18比4的攻勢，將比數反超為80比78的領先，雙方氣勢也因此反轉。

第4節海神雖一度追到84比84平手，但台鋼獵鷹又祭出一波15比6的攻勢，讓比賽在最後剩下3分鐘已經沒有懸念。

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暫代總教練兵符又延續球隊連勝氣勢的馬怡鴻，賽後在接受轉播單位訪問時說：「真的是鬆了一口氣，昨天晚上我根本睡不好，很感謝整個團隊給我的支持和幫助，孟竹教練早上也有打電話來鼓勵我，加上球員今天都有做好防守，才有這一場勝利。」

台鋼獵鷹去年在T1首個賽季例行賽，以6勝24敗在6隊當中墊底，但今年才打了20場比賽，已經拿下12勝，比去年多出一倍，戰績穩居聯盟第2。（編輯：李亨山）1120304

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