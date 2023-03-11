渡邊久信關心郭俊麟近況 透露張奕進牛棚練投

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）日職西武獅隊總經理渡邊久信來台看經典賽，也關心曾效力西武隊的投手郭俊麟近況，並透露投手張奕已經進入牛棚練投階段，但還不確定能不能趕上日職開季。

日職埼玉西武獅隊總經理渡邊久信來台看世界棒球經典賽，有與過去的前隊友、現任富邦悍將隊顧問郭泰源吃飯敘舊，昨天也有到悍將隊訓練基地稻江棒球場，並關心過去曾效力西武隊的投手郭俊麟近況。

渡邊久信今天接受媒體聯訪表示，知道郭俊麟2020年曾動過手術，按照過往的經驗來看，動完手肘韌帶置換（Tommy John）手術後的第2年，狀態都會比較好，雖然郭俊麟現在已經不屬於西武隊，但還是希望他可以加油、展現真正的實力。

另一名台灣投手張奕去年底被作為自由球員補償、改效力西武獅隊，原本也有被選入世界棒球經典賽台灣隊大名單中，但後來因為肩膀緊繃，經過精密檢查後，確認為肩膀發炎、確定退出國家隊。

被問起張奕的近況，渡邊久信表示，張奕已經進入牛棚練投階段，但目前還沒有辦法斷定能不能在球季開打時就進入比賽狀況。

但渡邊久信提到，球團把張奕交易到西武隊，就是對他有相當的期待，很希望他可以盡快調整好，成為球隊需要的戰力。（編輯：李亨山）1120311