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NCAA阿肯色最後6罰5中 逆轉擊敗去年冠軍堪薩斯

2023/3/19 15:09
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（中央社愛荷華州狄蒙18日綜合外電報導）康西爾四世今天最後24秒6罰5中，幫助阿肯色大學72比71險勝堪薩斯大學，斷了堪薩斯大學在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃錦標賽的衛冕之路。

康西爾四世（Ricky Council IV）說：「我很想騙你說我很鎮定，但我們只領先了1分43秒。這是我打過最具挑戰且最多起伏的賽季。」

「對我們這些人來說，能一路堅持到前進拉斯維加斯（Las Vegas），參與最後16強比賽，這真的很難。這次比賽要贏1場都很難，要擊敗衛冕軍、頭號種子真的很難，但我們做到了。」

阿肯色大學（University of Arkansas）連續第3年槓上頭號種子，去年他們擊敗岡薩加大學（Gonzaga University）；今年，他們克服一開始進攻不順及犯規問題，逆轉擊敗西區頭號種子堪薩斯大學（University of Kansas），成為首支在3名球員犯滿畢業，還能打贏頭號種子的球隊。

阿肯色的戴維斯（Davonte Davis）攻下全場最高25分，康西爾四世也貢獻了21分，讓球隊在上半場打完落後12分的情況下，後來居上拿下勝利，連續第3年闖進「甜蜜16強」（Sweet 16）。

堪薩斯則是成為繼普度大學（Purdue University）昨天敗給費爾里狄金生大學（Fairleigh Dickinson University）之後，本屆第2支在第一個週末就遭淘汰的頭號種子校隊，無緣成為自佛羅里達大學（University of Florida）2006年、2007年連霸以來，首支衛冕成功的球隊。

堪薩斯今天上半場還以35比27領先，但未能如過去27場比賽一般挾帶上半場領先優勢拿下最終勝利。

堪薩斯在NCAA男籃賽中若半場領先幅度達8分以上，戰績是驚人的47勝0敗。

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今天比賽阿肯色是居於劣勢的。後衛布萊克（Anthony Black）早早即因為扭傷腳踝進到休息室；後衛小史密斯（Nick Smith Jr.）很快也累積兩次個人犯規，上半場只上場10分鐘、完全沒有分數進帳；腳指疼痛的長人強生（Kamani Johnson）則是帶傷上陣。

戴維斯說：「這支球隊打得很辛苦，但最後總算打出一個頭緒。」他說：「我很開心我們適時把比賽搞定，希望我們能持續下去。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120319

#康西爾四世
#戴維斯
#堪薩斯
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