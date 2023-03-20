芮芭奇娜擊敗莎芭蓮卡 奪印地安泉女網冠軍

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（中央社印地安泉19日綜合外電報導）哈薩克好手芮芭奇娜今天以7-6（13/11）、6-4擊敗白俄羅斯的莎芭蓮卡，贏得印地安泉WTA冠軍，同時這也是她在澳洲網球公開賽決賽輸給對手後的甜蜜復仇。

法新社報導，世界排名第10的芮芭奇娜（Elena Rybakina）之前於4強賽擊潰尋求衛冕的第1種子斯威雅蒂（Iga Swiatek），今天在決賽又從第2種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）手中拿下兩人生涯5度對戰的首勝，成為第1位在奪冠路上同時擊敗頭號與2號種子的印地安泉WTA冠軍。

芮芭奇娜奪冠後世界排名預計將上升至第7位。

芮芭奇娜在接受獎盃時表示，「這實際上是我的第一次。」莎芭蓮卡開玩笑地靠近麥克風前插話，「我會確保這是最後一個。」芮芭奇娜笑回說，「那我們下次見囉。」

一場玩笑掩蓋了兩人間的緊張對決，她們之前4次交手都打到第3盤才分出勝負。

莎芭蓮卡在底線占有優勢，但今天在芮芭奇娜頻頻施壓下，去年發球惡夢再次浮現，第一盤10次的雙發失誤最終證明難以挽回。

莎芭蓮卡說：「我發球表現沒那麼好，風勢開始變大一點，我也沒有調整自己發球。」她表示，「當然，她（芮芭奇娜）開始加快腳步，開始打得更具侵略性。」

芮芭奇娜最近4次與女網排名前二好手過招，4戰都勝。她去年溫布敦網賽擊敗當時排名第2的加博（Ons Jabeur）拿下冠軍，並在今年2度擊敗斯威雅蒂。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120320