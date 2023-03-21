悍將公布上半季7大主體日 羅力返台與球迷見面

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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊今天舉行開季記者會也公布上半季7大主題日，最大亮點是5月27、28日「L39end」主題日，邀請深受悍將球迷喜愛的退役球員羅力回到主場與球迷相見歡。

中華職棒球季將於4月1日開打，悍將今天在新莊棒球場舉行開季記者會，4月3日是悍將主場開幕戰，將邀請人氣樂團「宇宙人」開唱，喊出「宇宙人挺宇宙邦」口號，希望悍將開季就打出好表現。

悍將今天也公布上半季7大主題日，開幕週4月3日至5日「ALL BLUE湛藍出擊」主場開幕戰，連3天將在賽前用一系列的好歌聲歡迎球迷。

4月15、16日「全員Run For Green」主題，悍將響應奔向2050碳排淨零的目標，以綠色環保為主題，邀請球迷們一起進場參與綠色棒球賽事，4月29、30日「童樂城堡」主題，新莊球場將化身童趣遊樂場，讓大小朋友玩樂盡享美好親子時光。

5月13、14日「心動時刻」主題，在球場上英勇奮戰的鐵悍將化身成球迷專屬情人，甜蜜的心動列車將開往球迷的左心房，準時候車一起向幸福敲門。

上半季主題日大亮點是5月27、28日「L39end」Legend is back！主題活動，邀請在中職生涯締造不同傳奇紀錄的羅力將回到台灣與悍將球迷們見面，再次與傳奇重逢的機會不容錯過。

6月18日是「繽紛盛夏」主題日，7月1日則推出「來七淘」主題，標榜後疫情時代來臨，國門已開、禁令不再，希望球迷一起來跟著悍將出國遊玩。（編輯：龍柏安）1120321