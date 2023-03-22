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舒瓦伯經典賽砲轟達比修有 美國冠軍戰追成2比3[影]

2023/3/22 10:27（3/22 10:40 更新）
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美國隊舒瓦伯（前）在世界棒球經典賽冠軍戰的8局上半從日本強投達比修有手中擊出全壘打。（共同社）
美國隊舒瓦伯（前）在世界棒球經典賽冠軍戰的8局上半從日本強投達比修有手中擊出全壘打。（共同社）
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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）舒瓦伯（Kyle Schwarber）今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰的8局上半砲轟日本強投達比修有，協助美國隊僅以2比3落後日本1分。

經典賽日、美爭霸的冠軍戰，美國2上靠特納（Trea Turner）的陽春全壘打先馳得點，日本2下利用村上宗隆揮出陽春砲在內的攻勢拿下兩分超前，4下再靠岡本和真的陽春彈，以3比1將領先擴大。

雙方兩分差距僵持到8局下半，美國的舒瓦伯在1出局的情況下面對達比修有，球數1好2壞的情況下，他連揮6個界外球後，把握機會將球轟成中右外野方向全壘打。

靠著這支陽春砲，美國將落後縮小到剩下1分。

美國在上屆2017年經典賽奪冠，這次要尋求衛冕的他們，被視為奪冠熱門之一，但今天面對日本陷入苦戰。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322

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