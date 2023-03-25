春季甲子園 作新學院2分砲逆轉氣走英明闖八強

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本春季甲子園今天上演打擊戰，作新學院高校（簡稱作新學院）與英明高校（簡稱英明）共敲出包括2轟的25安，作新學院靠9局上2分砲逆轉奠勝基，終場以9比8氣走英明晉級八強。

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場熱鬧開幕，由於適逢每5年一度的紀念賽事，今年參賽學校較往年增加4所，總共有36校。冠軍賽目前預訂4月1日舉行。

日本中日體育、每日體育等報導，作新學院因為9局上的逆轉2分砲奠定勝果，終場力克英明，率先闖入本屆春季甲子園八強賽事。作新學院曾在1962年奪得春季甲子園首冠，今年則是繼2000年以來時隔23年再闖八強。

回顧今天這場精采賽事，後攻的英明1局下先馳得點，雖然作新學院2局上扳回1分追平，但6局下英明又一口氣攻下3分，取得4比1領先。

作新學院7局上追回2分，暫以3比4落後，接著在8局上一口氣添得4分，反以7比4逆轉超前；不過英明8局下立即還以顏色，先是1棒打者鈴木昊一支適時安打助跑者跑回1分，將落後差距縮短到2分，接著又靠3棒打者百百愛輝一支逆轉3分砲，助英明反以8比7領先。

比賽進入最關鍵9局上，作新學院4棒齋藤綾介在一人出局情況下被保送上壘，接著上場的5棒打者武藤匠海敲出戲劇性的2分逆轉砲，率作新學院以9比8領先英明。

英明9局下最後反攻，5棒打者中浦浩志朗雖然敲安上壘，接著在隊友成功短打送上二壘，但可惜最後未再出現安打，無力逆轉戰局吞敗。

今天敲出首安就是奠定勝基的2分砲，武藤匠海賽後說，「非常開心，能在夢想的甲子園敲出全壘打，真的非常開心，甲子園最棒」。

作新學院與英明今天這場激烈的拉鋸戰合計敲出25支安打、總計31人出賽，過程中3度領先的英明即使到9局下仍展現強烈韌性，兩人出局後創造出跑者分占一、三壘的得分機會，但最後就以一分之差落敗無法創隊史首度闖入甲子園（包括春季及夏季）八強紀錄。

英明監督香川純平說，感謝英明球員們頑強奮戰，「8局百百愛輝敲出3分砲取得逆轉領先時，要說沒有想過這場比賽會勝利是騙人的」。

今天另兩場比賽，分別由沖繩尚學高校以3比1擊退克拉克紀念國際高校，及東邦高校以6比3打敗高松商業高校。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120325