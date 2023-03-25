杭州亞運博物館 中華奧會捐贈展品達悟族獨木舟

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中華奧會組成的杭州亞運採訪團25日赴「大蓮花」杭州奧體中心體育場參訪，並在亞運博物館內進行展品捐贈儀式，由台灣亞運代表團總領隊蔡家福（右）代表捐贈「達悟族獨木舟」。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月25日

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（中央社記者楊啟芳中國杭州25日電）中華奧會組成的杭州亞運採訪團，在今天赴位於主體育場的亞運博物館考察，並進行了展品捐贈儀式，台灣捐贈了「達悟族獨木舟」，總領隊蔡家福也祝福亞運會能順利舉辦。

第19屆杭州亞運會經過延期1年，將於今年9月登場，倒數182天，台灣考察團從21日至27日到杭州視察場館，讓教練們可以事先掌握場地、交通等資訊。考察團今天到俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場參訪，其中地下1樓為亞運博物館。

趁著視察博物館的機會，杭州亞運主辦方與考察團也進行亞運博物館展品捐贈儀式。台灣捐贈的展品為「達悟族獨木舟」，創作者是群拼板舟工作室的張馬群（夏本．米薩咕）。

台灣代表團總領隊蔡家福表示，「恭賀杭州亞運會博物館已竣工落成，儘管受到先前疫情的影響仍克服萬難，展現了高度效率，深信今年9月開幕的亞運會一定將會成功且盛大地舉辦。」

蔡家福指出，響應亞洲奧林匹克理事會（OCA）對於所有會員國家奧會（NOC）的提議，「我們今日也藉前來賽前考察的機會，親自將展品捐贈給博物館收藏，以傳遞對於杭州亞運會的全力支持以及展現來自亞奧會大家庭的團結。」

杭州亞運博物館分為3個展區，分別為第1展廳「亞運與杭州」、第2展廳「亞運與亞洲」、第3展廳「亞運與未來」。（編輯：張銘坤）1120325