PLG林書豪破紀錄15次助攻 鋼鐵人送對手5連敗

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（中央社記者黎建忠台北26日電）PLG高雄17直播鋼鐵人，今天雖然在主場「背靠背」出賽，但在林書豪全場攻下24分、破聯盟紀錄的15次助攻，外帶8籃板，終場鋼鐵人就以99比84擊敗桃園領航猿，送給對手5連敗。

接連2天出賽的P. LEAGUE+聯盟鋼鐵人，首節雖僅以20比15領先，但第2節火力全開，在上半場剩下6分21秒以30比25時，拉出一波18比3的攻勢，一口氣將差距擴大到20分，半場結束鋼鐵人就以52比32遙遙領先。

下半場雙方互有攻防，雖然領航猿在第4節一度將差距縮小到13分，但鋼鐵人在林書豪帶領下，還是維持著雙位數的領先，最終也如願收下勝利。

全場就差2個籃板，就能完成加盟台灣職籃首次大三元的林書豪說：「背靠背的比賽真的很難打，今天還是靠著全隊都一起發揮，尤其得分點很多，也讓我打來特別容易。」

林書豪加盟後打了8場比賽，累積5勝3敗，尤其在球隊防守上明顯進步，這8場平均失分僅87.3分，和林書豪加盟前動輒失分破百差很大。

賽後林書豪也很感性的說：「感謝最近這5場主場都吸引超過5000人進場，球迷力挺絕不是應該的，尤其還願意花錢進場看球，所以我真的心存感激。」

鋼鐵人除了林書豪外，還有4人得分達兩位數，其中替補出賽的孫思堯攻下15分、11籃板，洋將悟空也貢獻了16分。（編輯：李錫璋）1120326