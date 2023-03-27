亞運考察團6天走訪28場館 盼能直航杭州

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（中央社記者楊啟芳中國杭州27日電）台灣的杭州亞運考察團來到最後一天行程，為事先探訪動線、交通等，讓台灣代表隊可提早準備，考察團在6天內參訪28個場館；希望9月比賽時能直航杭州，避免選手舟車勞頓。

杭州亞運經過1年延期，即將於今年9月登場，為了幫助台灣代表隊提早準備賽事，體育署及中華奧會組成台灣考察團，於21日至27日赴杭州考察各比賽場館，其中部分重點項目的教練親自參與，扣掉轉車移動日在6天內走訪28個場館。

中華奧會副主席暨杭州亞運代表團總領隊蔡家福表示，「我們這次杭州亞運考察團真的是鐵人行程，因為沒有直航到杭州，要先飛到上海轉車，實際6天行程參訪28個場館、36個項目。」由於從上海拉車到杭州需約3小時，中華奧會希望到了9月正式比賽時，台灣能直航杭州，讓選手們免於舟車勞頓。

這次考察團技術組中的各項目教練，視察了各場館還有選手村，蔡家福指出，包括選手進出動線、場館特性，教練們都做了很詳細的紀錄，「這些結果整理好後，相信對賽前準備、場地適應會有很大助益，對爭取好成績是很大力量。」

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教育部體育署副署長洪志昌表示，這次來考察有3個目的，第1個是競賽資訊蒐集；第2個是協會代表、教練去看競賽場地。洪志昌說：「這次相當不錯的是組委會的安排有SOP，從運動員動線、休息、練習熱身場地到競賽場地，規劃上相當完善。」

第3個部分是中繼站，洪志昌表示，由於跆拳道場館較遠，跆拳道中繼站在這次考察已經選定，教練也相當滿意。後勤部分，這次試住了2間飯店，洪志昌說：「回去之後會做評估，但如果可以把後勤人員放到選手村去，我們規劃會更加方便。」（編輯：李亨山）1120327