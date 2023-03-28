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世界青少年舉重錦標賽 潘幸甄摘3金[影]

2023/3/28 11:08（3/28 12:33 更新）
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台灣舉重小將潘幸甄（中）在世界青少年舉重錦標賽女子49公斤級，以抓舉73公斤、挺舉90公斤、總和163公斤，拿下3面金牌。（舉重協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月28日
台灣舉重小將潘幸甄（中）在世界青少年舉重錦標賽女子49公斤級，以抓舉73公斤、挺舉90公斤、總和163公斤，拿下3面金牌。（舉重協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月28日
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣舉重小將潘幸甄儘管家境清寒，在舉重下苦功翻轉人生，更為台灣爭光，這次在世界青少年舉重錦標賽女子49公斤級，以抓舉73公斤、挺舉90公斤、總和163公斤，拿下3面金牌。

潘幸甄來自高雄市立路竹高中，家中包括她在內，3姊妹都在練舉重，母親為來自越南的新住民外配，由於家境清寒，潘家姊妹期待能透過舉重翻轉人生、改善家裡經濟狀況。

▲27日女子組49公斤級挺舉賽事，潘幸甄約在影片38分15秒處上場。

2023世界青少年舉重錦標賽在阿爾巴尼亞舉行，台灣舉重代表隊共派出12名選手參加，潘幸甄過去曾入選世界青少年舉重錦標賽國手，這次再次成為代表隊其中一員。

潘幸甄這次在女子49公斤級項目大豐收，以抓舉73公斤、挺舉90公斤、總和163公斤，3項都拿下金牌，也是台灣隊本屆第一個奪牌選手。

其中，潘幸甄在抓舉、挺舉項目各比排名第2的埃及選手法塔（Habiba Abdel Fattah）、希臘選手斯特拉圖達基（Maria Stratoudaki）還多4公斤，而總和更是大勝拿下銀牌的埃及選手法塔11公斤。（編輯：陳仁華）1120328

#潘幸甄
#舉重
#法塔
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