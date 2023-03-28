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密道頓轟本季新高34分 公鹿客場擊敗活塞[影]

2023/3/28 15:42（3/28 18:03 更新）
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（中央社底特律27日綜合外電報導）全聯盟戰績最好的公鹿，今天少了頭號主將「字母哥」安特托昆博，但在密道頓攻下他本季最高的34分、羅培茲和波蒂斯都有「雙十」表現的聯手下，仍以126比117客場擊敗活塞。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因為膝蓋疼痛此役高掛免戰牌，哈勒戴（Jrue Holiday）因為私人因素也未到場，克勞德（Jae Crowder）則因小腿傷勢沒有出賽。

但密道頓（Khris Middleton）此役面對在2012年選秀會以第2輪籤將他帶進美國職籃NBA的老東家底特律活塞，毫不手軟攻下全場最高34分，並由隊友卡特（Jevon Carter）在第4節以3記三分彈帶領公鹿打出一波14比2攻勢，甩開活塞糾纏收下勝利。

公鹿今天贏球，目前戰績54勝21敗，依然是東區與全聯盟最佳的成績，且也已打進季後賽。

除了密道頓外，羅培茲（Brook Lopez）為公鹿貢獻24分、14籃板，波蒂斯（Bobby Portis）有21分、14籃板的演出，卡特則是進帳22分。

在4日被公鹿簽下後，後衛老將德拉吉奇（Goran Dragic）今天首度亮相，替補上陣9分鐘，雖沒得分但送出3次助攻。

活塞菜鳥艾維（Jaden Ivey）今天包括三分球6投3中在內、19次出手命中9球，攻下生涯新高32分，另外抓下8個籃板，並送出8次助攻，但球隊仍輸球吞下6連敗。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120328

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