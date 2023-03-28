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原民運約200座獎盃姓名刻錯 北市體育局將重作

2023/3/28 18:02（3/28 21:11 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）原民運昨天落幕，卻有獲獎隊伍接獲通知要收回獎盃，進而發現獎盃誤植原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod名字。台北市體育局表示，將製作正確獎盃連同小禮物發給得獎選手。

北市體育局初步清查，本屆賽會共製作200多座獎盃，但發到一半就發現有錯，目前已發出的獎盃約為數十座，將予以收回，另重新製作全部獎盃。

112年全國原住民族運動會由台北市政府承辦，共舉辦17類競賽項目，在24日開幕、昨天閉幕。然而，許多選手今天收到通知要收回獎盃，因為獎盃上將夷將．拔路兒Icyang．Parod的「將」字寫成「獎」。

台北市體育局表示，獎盃文字錯誤事件經查為廠商疏失，誠摯向選手及夷將．拔路兒Icyang．Parod致歉，並會列入檢討以避免類似事件再發生。

體育局指出，目前已陸續將文字錯誤獎盃收回並致電選手及代表隊表達歉意，同時協調廠商加緊趕工重新製作約200座獎盃，所需經費由廠商負擔，不會增加大會及政府預算。

體育局表示，新獎盃預計2週內完成，為表達大會誠意，將與原民運小禮物一同發給得獎選手。（編輯：蕭博文）1120328

#台北市體育局
#原民會
#台北市政府
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