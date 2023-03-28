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原民會主委名字遭誤植 盼各界學習原民姓名完整性

2023/3/28 20:36（3/28 21:11 更新）
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（中央社記者張雄風台北28日電）關於原民運獎盃上原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod的「將」字誤植為「獎」，夷將．拔路兒Icyang．Parod今天表示，希望大家可以從這次事件學習注意到原住民族名字的完整性。

全國原住民族運動會昨天落幕，卻有獲獎隊伍接獲通知要收回獎盃，進而發現獎盃誤植原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod的「將」字寫成「獎」。台北市體育局表示，將製作正確獎盃連同小禮物發給得獎選手。

夷將．拔路兒Icyang．Parod告訴中央社記者，此次獎盃上「將」字誤寫成「獎」，同時也漏了呈現Icyang．Parod原住民族文字；原住民族語言發展法已於106年公布施行，原住民族語言是國家語言，原住民族文字已法制化，希望大家可以從這次事件學習注意到原住民族名字的完整性。

112年全國原住民族運動會由台北市政府承辦，共舉辦17類競賽項目，在24日開幕、昨天閉幕。

台北市體育局表示，獎盃文字錯誤事件經查為廠商疏失，誠摯向選手以及夷將．拔路兒Icyang．Parod致歉，並會列入檢討以避免類似事件再發生。（編輯：陳政偉）1120328

#台北市體育局
#原民會
#夷將．拔路兒
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