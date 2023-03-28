原民會主委名字刻錯 原民運獎盃全數收回【獨家】

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）全國原住民族運動會獎盃上把原民會主委夷將．拔路兒的「將」字寫成「獎」，主辦單位緊急收回所有獎盃。立委陳瑩表示，尊重原住民文化回歸最根本就是叫對名字，希望從此事件學到教訓。

「嚇一跳，怎麼獎盃要收回」參加全國原住民族運動會有獲獎的台東隊今天收到主辦單位通知「收回獎盃」。選手說，剛開始很擔心以為比賽有問題，要重新比賽，後來大家彼此聯絡，才知道獎盃上原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod名字寫錯，所有獎盃要收回。

立法委員陳瑩也在臉書貼文指出，開幕當天就告知主辦單位，原民會主委名字錯了，結果還是一路錯到底。運動會總經費新台幣1億元，教育部補助近5300萬元，由台北市政府承辦的全國原住民運動會在昨日「若無其事」閉幕了。

陳瑩表示，今年運動會有不少亮點，可見大會想要突顯這次運動會必須兼顧原住民文化傳承與尊重的企圖心，但尊重原住民的文化回歸到最根本，就是叫對原住民的名字。她說，在每一名得獎選手拿到的獎盃上，中央原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod的名字，竟然被刻成了夷「獎」．拔路兒。

陳瑩說，開幕當天她好心告知台北市府相關人員獎盃名字刻錯的事情，所以閉幕典禮上，台北市政府不敢把獎盃放到台上，而是放到舞台旁邊的地上，有人一靠近，立刻圍起人牆擋住不准拍照。

陳瑩指出，即便北市府把錯的「獎」字遮住了，還是沒有把主委的原住民名字寫對，他名字完整的寫法應要與羅馬拼音並列，為「夷將．拔路兒Icyang．Parod」。

全國原住民族運動會獎盃將原民會主委夷將．拔路兒的「將」誤寫成「獎」，雖發現後有換貼正確名字，但主辦單位最終仍決定收回所有獎盃更正。（立委陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月28日

夷將．拔路兒Icyang．Parod是阿美族，該族的命名方式，是自己的名字後面連接父親或母親名字。這次原住民族運動會獎盃，並未刻上夷將．拔路兒的羅馬拼音。

陳瑩表示，聽說發出去的獎盃要回收重新製作，就算台北市政府要埋單，那也還是台北市民的納稅錢。她說，把事情提出來，不是要打誰也不是要責備誰，更希望大家可從這一次的事件學習注意到原住民名字的完整性以及命名方式與其他族群的差異，這樣才是最基本的尊重。

陳瑩表示，建議出錯相關人員的處置方式，包括台北市長蔣萬安在內，「不用下台，不用扣考績分數」，只要獎盃有幾座就把主委的名字「夷將．拔路兒Icyang．Parod」寫幾遍，這樣才會永遠記在心裡，未來再看到原住民的名字時，才會特別注意。（編輯：謝雅竹）1120328