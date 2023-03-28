日本報德學園再見安打 春季甲子園八強出爐

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天進行第9天賽事，報德學園高校與東邦高校打到延長賽，最後報德學園靠著再見安打氣走東邦晉級。今天賽事結束後，本屆八強已全數出爐。

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場熱鬧開幕，由於適逢每5年一度的紀念賽事，今年參賽學校較往年增加4所，總共有36校。冠軍賽目前預定4月1日舉行。

今天賽事結束後，出爐的八強分別是作新學院高校、山梨學院高校、專修大學松戶高校、廣陵高校、大阪桐蔭高校、東海大學菅生高校、報德學園高校及仙台育英高校。

綜合東京體育網、每日體育、報知體育等日媒報導，報德學園高校（簡稱報德學園）今天對戰東邦高校（簡稱東邦），雙方勢均力敵，直到進入採用「突破僵局制」的延長賽，報德學園才靠再見安打氣走東邦，睽違6年再闖八強。

後攻的報德學園今天在2局下先馳得點，包括3局下再添1分及4局下攻得2分，4局結束時以4比1領先東邦。不過，東邦7局上一口氣攻下3分追平，雙方打完9局仍以4比4平手，比賽進入延長賽。

突破僵局制從無人出局，一、二壘有人開始打起。東邦並未掌握10局上得分機會，先是短打一人出局，接著是飛球遭接殺，最後是遭三振。

而報德學園10局下也是先用短打造成一人出局，但之後東邦投手故意4壞形成滿壘，6棒打者西村大和敲出再見安打，報德學園終場就以5比4力克東邦。

今天前兩場賽事出現罕見巧合，除了得分都是1比0完封對手，連比賽時間都剛好是1小時34分。這兩場比賽是大阪桐蔭高校（簡稱大阪桐蔭）力克能代松陽高校（簡稱能代松陽），及東海大學菅生高校（簡稱東海大菅生）擊敗沖繩尚學高校（簡稱沖繩尚學）。

東海大菅生今天派出身高190公分、體重105公斤的當家王牌投手日當直喜先發，最後僅讓沖繩尚學敲出零星6安取得完封勝。

大阪桐蔭去年自豪的強打實力，今天被能代松陽投手壓制並未施展，令人意外全場就靠兩支安打晉級八強。

大阪桐蔭與能代松陽今天上演投手戰，雙方直到5局為止都無安打。6局上能代松陽打者佐佐木陸仁敲出這場比賽首安；大阪桐蔭也在6局下由打者小川大地敲出比賽第2支安打，但雙方依舊以0比0僵持不下。

全場唯一得分出現在大阪桐蔭7局下的進攻，4棒打者南川幸輝在無人出局敲出一支三壘安打，接著靠著6棒打者村本勇海成功短打強迫取分拿到寶貴1分。

雖然能代松陽最後就以1分之差敗給大阪桐蔭，但能代松場先發投手森岡大智仍能一路壓制對方打線，僅讓對方敲出2支安打得到1分。

森岡賽後說，雖然今天狀況不好吞敗，但也因此獲得自信，「我以成為日本最棒的投手為目標，希望能在夏天重回此地」。

今天最後一場賽事由仙台育英以6比1輕取龍谷大學附屬平安高校，搶下最後一個八強名額。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120328