山梨學院打線爆發12比3獲勝 首闖春季甲子園四強

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春季甲子園29日進行八強賽事，山梨學院高校打線大爆發，以12比3勝出，球員賽後開心歡呼。（共同社）

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天進行八強賽事，山梨學院高校打線大爆發，以12比3輕取作新學院高校，創隊史首闖春季及夏季甲子園四強賽紀錄。四強賽預計3月31日舉行。

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場熱鬧開幕，由於適逢每5年一度的紀念賽事，今年參賽學校較往年增加4所，總共有36校。賽事將於明天休兵一天，預計3月31日舉行四強賽，獲勝的兩支隊伍將於4月1日爭冠。

綜合日本放送協會（NHK）、產經新聞等日媒報導，廣陵今天以9比2大勝專修大學松戶高校（簡稱專大松戶），時隔13年再度闖入四強。

先攻的專大松戶雖然在2局上先馳得點暫以1比0領先，但廣陵打者2局下一口氣攻得6分，奠定這場比賽勝基。

廣陵2局下上場打擊的4棒小林隼翔，率先敲出一支左外野方向安打，接著5棒打者只石貫太也敲安，形成一、二壘有人。6棒打者中尾湊此時短打加上專大松戶投手傳球失誤，讓廣陵先跑回追平分。

廣陵7棒打者濱本遙大在無人出局跑者分占二、三壘情況下，敲出帶有2分打點的適時安打，助廣陵取得3比1領先。

廣陵在2局下共有10名打者上場打擊、敲出6安得到6分，之後又在4局下及7局下各得2分及1分，終場就以9比2擊敗專大松戶。

專大松戶今天動用3名投手仍無法壓制對手打線，先發投手平野大地僅投1.1局就被敲6安失6分；渡邊翼中繼投了5局失3分；最後登板救援的青野流果投1.2局未再失分。

今天另一場大比分獲勝的比賽，由作新學院高校（簡稱作新學院）出戰山梨學院高校（簡稱山梨學院），但前者投手完全無法壓制後者打線，終場山梨學院以12比3大勝，創隊史首度闖入春季及夏季甲子園四強紀錄。

山梨學院打進四強也讓山梨縣知事長崎幸太郎大感振奮說，「這是（山梨縣球隊）睽違32年再闖四強，我跟縣民同感欣喜」，也希望有機會能看到冠軍旗幟。

後攻的山梨學院在2局下先馳得點，大局出現在3局下狂得7分，之後又在4局下及8局下分別再得2分，終場以12比3大勝。

作新學院整場比賽共動用4名投手，先發投手川又楓僅投2.2局就用了93球，被敲4安丟8分；其餘3名投手分別投1局到2.1局不等，總計再丟4分。

反觀山梨學院打線大爆發，陣中打者幾乎人人都有安打，更有2名打者各敲3安，全隊共敲出14安。

大阪桐蔭高校（簡稱大阪桐蔭）今天出戰東海大學菅生高校（簡稱東海大菅生），大阪桐蔭3局下攻下4分後，一路領先到9局，僅讓東海大菅生得到1分，終場以6比1獲勝晉級四強。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120329