江少慶先發好投 悍將官辦熱身賽8勝戰績第一

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中華職棒富邦悍將隊29日官辦熱身賽與樂天桃猿隊交手，投手江少慶先發好投，率隊以5比1拿下第8勝，官辦熱身賽戰績第一。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）富邦悍將隊喊出「整季宇宙邦」從官辦熱身賽就讓球迷看見企圖，今天與樂天桃猿隊交手，高國輝、王正棠都開轟，江少慶先發好投，率隊以5比1拿下第8勝、官辦熱身賽戰績第一。

中華職棒官辦熱身賽最後一天賽程，富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場與樂天桃猿隊交手，悍將隊開賽就有攻勢，1局上1人出局後王正棠敲出安打、高國輝開轟，2分砲幫助球隊取得2比0領先。

悍將隊王正棠5局上也開轟，陽春砲替球隊多添保險分，1人出局後攻勢延續，范國宸敲出二壘打，靠著暴投上到三壘，張進德選到四壞保送，王勝偉適時安打送回團隊第4分；悍將6局攻勢再起，靠著失誤、林哲瑄二壘打多添1分保險分。

悍將隊陣中經典賽國手江少慶今天賽前官辦熱身賽前2場出賽都只投完2局，前一場出賽用球數偏多，總計用62球才投完2局；今天先發拉長投球局數，總計用49球投4局，被敲出4支安打，投出2次三振、無失分、拿下勝投。

同樣是經典賽國手的悍將隊投手陳仕朋5局中繼登板，5、6局沒有失掉分數，7局續投有狀況，被朱育賢敲出安打，讓郭嚴文靠著失誤上壘，2人出局後被陳俊秀敲出安打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

陳仕朋中繼投3局被敲4支安打，投出2次三振、沒有保送，失掉1分非責失分，郭俊麟8局登板後援，投2局被敲1支安打，投出2次四壞保送，9局下雖被桃猿隊攻占滿壘，但力守不失分，幫助球隊守住勝利。

悍將隊季前官辦熱身賽10戰打完戰績8勝2敗，官辦熱身賽戰績排名第一。悍將今年球季一軍例行賽首戰將於4月2日客場與樂天桃猿隊交手，悍將主場開幕戰為4月3日在新莊棒球場迎戰味全龍隊。（編輯：張雅淨）1120329