台鋼雄鷹官辦熱身賽擊敗兄弟 拿下歷史性首勝

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中職台鋼雄鷹隊官辦熱身賽最後一戰勝場終於開張，29日交手中信兄弟隊，葉保弟敲出追平比數2分砲，助雄鷹終場以5比4拿下歷史性勝利。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職台鋼雄鷹隊官辦熱身賽最後一戰勝場終於開張，今天與中信兄弟隊交手，葉保弟敲出追平比數2分砲、紀慶然關鍵安打，台鋼雄鷹終場以5比4拿下歷史性勝利。

台鋼雄鷹是中職新軍，本季將先從二軍出發，但透過官辦熱身賽機會也與各隊一軍好手切磋，今天賽前官辦熱身賽吞下9連敗，最後一戰與中信兄弟隊在澄清湖棒球場交手。

兄弟2局下陳子豪、陳文杰依序開轟，都敲出陽春砲，幫助球隊開賽取得2比0領先，台鋼雄鷹展現韌性，4局上孫易伸率先敲出安打，2人出局後葉保弟開轟，2分砲幫助球隊扳平比數。

台鋼雄鷹5局上攻勢再起，顏清浤短打跑出內野安打，曾子祐犧牲觸擊推進，洪瑋漢、孫易伸接連選到四壞保送，滿壘時先靠著暴投跑回超前分，紀慶然適時安打，一棒送回2分，幫助球隊多添保險分。

兄弟7局下靠著宋晟睿適時安打追回1分，8局下再靠著接連四壞保送、岳東華安打再追1分，但攻勢沒有延續吞敗。

台鋼雄鷹今天投手群總計投出偏多11次保送是主要問題，先發投手黃勃睿投3.2局投出4次保送、失掉2分責失分，陳冠豪中繼投1.1局投出3次保送、無失分，蕭柏頤接手投3局也投出4次保送、失掉2分（1分責失分），許育銘是台鋼雄鷹今天唯一沒有投出保送的投手，後援1局無失分，替球隊守住勝利。

台鋼雄鷹拿下歷史性勝利，接下來二軍例行賽首戰將於4月4日在斗六棒球場與味全龍隊交手，4月7日回到主場澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊。（編輯：張雅淨）1120329