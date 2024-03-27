洪總也跟上一粒爆紅 應觀眾要求換葉保弟代打

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職新球季即將於30日開打，新軍台鋼雄鷹隊加入一軍讓中職開季前就相當有熱度，而雄鷹教頭洪一中也有跟上「一粒爆紅」時事，今天證實日前把葉保弟換上場是應觀眾要求。

本季各隊都有在台北大巨蛋安排賽事，加上台鋼雄鷹隊加入一軍戰場、重回6隊榮景，讓中職尚未開打熱度就相當高。除了16、17日首度在台北大巨蛋安排熱身賽，觀眾人數分別為1萬9898人、1萬6330人，23日在斗六棒球場更是吸引7135名觀眾。

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天就說：「熱度感覺真的有比較高一點，可能6隊話題多、有新鮮感，職業運動本來就要有話題。」

洪一中近期也有跟上時事，最近雄鷹隊的啦啦隊女孩「一粒」因為跳球員葉保弟的應援曲爆紅，讓葉保弟的知名度跟著暴漲，甚至有球迷戲稱「粒保樂園」。雄鷹隊23日在斗六與中信兄弟交手的賽事，洪一中就因為現場球迷大喊「葉保弟」，而在第9局把葉保弟換上場代打。

葉保弟上場後也讓現場球迷相當興奮，洪一中今天被問到此事時表示，「其實我也是那天才知道這件事情（一粒爆紅），就應觀眾要求。」之後球迷也大喊「洪一中」，他笑說：「我一開始還沒反應過來，想說為什麼要喊我，後來想說可能球迷是在謝謝我吧。」（編輯：張雅淨）1130327