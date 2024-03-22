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「幸運女神」李多慧加入味全龍啦啦隊 開幕週大巨蛋亮相

2024/3/22 12:44（3/22 13:16 更新）
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李多慧確定以Dragon Beauties Captain身分加入味全龍隊啦啦隊。（圖取自Dragon Beauties小龍女臉書facebook.com）
李多慧確定以Dragon Beauties Captain身分加入味全龍隊啦啦隊。（圖取自Dragon Beauties小龍女臉書facebook.com）
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）「幸運女神」李多慧去年加入樂天桃猿啦啦隊引起話題，新球季則確定以Dragon Beauties Captain新身分加入味全龍隊啦啦隊，並於30日、31日中職開幕週於台北大巨蛋亮相。

桃猿隊今天發布公告，人氣成員李多慧離開樂天女孩團隊，也提到李多慧是韓籍啦啦隊來台發展的先驅，活潑可愛的形象深受球迷喜愛，來台短短時間就迅速累積高人氣，今年李多慧經紀團隊和樂天團隊洽談合約時，提出個人生涯規劃，公司予以尊重。

隨後味全龍隊也發布訊息證實李多慧加入啦啦隊Dragon Beauties的行列，新聞稿表示，李多慧以絕佳的舞蹈實力和出色表演技巧聞名，上場應援時熱情洋溢的可愛表情更是吸引全場目光，因此球團極力邀請李多慧入團擔任Dragon Beauties Captain，與隊長小映一同與Dragon Beauties小龍女攜手合作，為球迷帶來更加亮眼的觀賽體驗。

去年球季，李多慧被封是龍隊奪勝的「幸運女神」，今年龍隊將要迎接衛冕王座的挑戰，球團也期盼李多慧的賣力應援，能夠激勵球員奪下每場比賽勝利，為新球季注入更多勝利元素。

李多慧將於30日在韓國、台灣同步發行全新個人單曲「HUSH」，並規劃於4月4日在台北舉辦粉絲見面會，4月6日則會在龍隊天母棒球場帶來主場精彩演唱，歡迎球迷粉絲敬請期待。（編輯：龍柏安）1130322

#李多慧
#桃猿隊
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