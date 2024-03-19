兄弟啦啦隊添新血 韓籍成員李丹妃直呼愛台灣

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（中央社記者張新偉台北19日電）中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新球季加入2名韓籍成員，兩人今天出席發布會小秀中文，李丹妃直呼「我愛台灣」，邊荷律則說，未來會更加努力，請大家支持。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters「2024 全新陣容發布會」今天在台北舉行，2名新加入的韓籍成員也一起亮相，此外上季6名練習生轉為正式成員，再加上1名本土成員，團隊陣容增為25人，再寫新高。

Passion Sisters韓籍新成員李丹妃19日出席啦啦隊新陣容發布會時特別以中文自我介紹，直呼「我愛台灣」。中央社記者張新偉攝 113年3月19日

發布會上李丹妃用中文說：「大家好，我是李丹妃，很高興見到大家！」更直呼「我愛台灣」。她也表示，新球季最主要目標就是跟隊友一起應援、好好學中文與球迷互動。

邊荷律日前已隨隊在台北大巨蛋體驗場邊應援，她說一開始只是去看比賽，沒想到就獻出台灣應援初體驗，十分有趣。現場球迷的熱情讓她印象深刻，她用中文自我介紹時特別感謝大家的關心和喜愛，強調未來會更加努力，「請大家多多支持，謝謝。」

有「韓國甜心」之稱的Passion Sisters韓籍新成員邊荷律19日用中文自我介紹，強調未來會更加努力，「請大家多多支持」。中央社記者張新偉攝 113年3月19日

新團隊成員還有從練習生升為正式成員的小迪，她表示，轉正後多了一份歸屬感，身為啦啦隊圈中唯一的香港代表，她也希望能把台灣的應援文化帶入香港，讓香港朋友感受台灣棒球氛圍。

中信兄弟主場開幕戰4月3日將在台北大巨蛋開打，25名啦啦隊員將全員出動，歡迎球迷一起踏入球場，為兄弟加油打氣。1130319

Passion Sisters新球季加入新姐妹，其中本土成員包含汶汶（左起）、Wendy、儀諪、小迪、少鹽、怡琪與夏蕾等7人，19日在全新陣容發布會開心亮相。中央社記者張新偉攝 113年3月19日

Passion Sisters新成員少鹽（左起）、夏蕾、怡琪、儀諪、邊荷律、李丹妃、小迪、汶汶與Wendy在發布會中秀出全新應援服，同時也揭曉背號。中央社記者張新偉攝 113年3月19日